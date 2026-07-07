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Santarcangelo: avvio per il ciclo di incontri di approfondimento sul Piano urbanistico

Primo incontro lunedì 13 alle ore 18, con la presentazione pubblica del Piano

A cura di Redazione Redazione
07 luglio 2026 15:40
Santarcangelo: avvio per il ciclo di incontri di approfondimento sul Piano urbanistico -
Santarcangelo di Romagna
Attualità
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Prende avvio il ciclo di incontri di approfondimento sulla proposta di Piano urbanistico generale di Santarcangelo recentemente assunto dalla Giunta comunale. Il primo incontro è in programma alle ore 18 di lunedì 13 luglio al Supercinema, con la presentazione pubblica del Piano: l’obiettivo non è solo quello di illustrarne i contenuti principali e il riferimento valoriale, ma anche di fornire strumenti utili per la lettura degli elaborati a garanzia di una partecipazione consapevole e informata. Fino alla fine del mese di settembre, infatti, cittadini, associazioni, operatori economici e i soggetti interessati potranno formulare eventuali osservazioni al piano, che saranno poi valutate dall’Ufficio di piano e dal Consiglio comunale stesso.

Dopo i saluti istituzionali del sindaco Filippo Sacchetti, l’assessora alla Pianificazione urbanistica, Edilizia privata e Sviluppo sostenibile Angela Garattoni illustrerà le scelte del Pug e i principi su cui si fonda il nuovo strumento urbanistico. L’architetta Elena Farnè – esperta di rigenerazione urbana, pianificazione territoriale, adattamento climatico, percorsi e progetti partecipativi – ripercorrerà invece fasi e momenti della partecipazione che hanno accompagnato l’elaborazione del Piano. A seguire, la responsabile dell’Ufficio di piano nonché dirigente del settore territorio, Silvia Battistini, spiegherà in dettaglio cos’è il Pug e come è stato costruito, mentre l’architetto Carlo Santacroce – progettista del Pug, esperto di pianificazione urbanistica, valutazione ambientale e rigenerazione urbana – parlerà di “Grandi e piccole trasformazioni: tra strategia e disciplina”. Chiuderà il momento di approfondimento, l’intervento del garante della comunicazione e della partecipazione del Pug sui passi successivi verso l’adozione del Piano.

Proprio per accompagnare questo percorso, l’Ufficio di piano ha organizzato altri momenti pubblici di approfondimento: mercoledì 2 settembre è in programma “Conoscere la strategia per la qualità urbana ed ecologico-ambientale della proposta di Piano e la Valsat”, mentre la settimana successiva, mercoledì 9 settembre, si terrà l’incontro “Approfondire la disciplina della proposta di Piano e le modalità per gli interventi diretti”. Gli incontri saranno aperti alla partecipazione di tutte le persone interessate: attraverso l’iscrizione al portale della Fondazione Rete Professioni, i professionisti potranno inoltre ottenere due crediti formativi professionali.

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