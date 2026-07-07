Santarcangelo: avvio per il ciclo di incontri di approfondimento sul Piano urbanistico

Primo incontro lunedì 13 alle ore 18, con la presentazione pubblica del Piano

Prende avvio il ciclo di incontri di approfondimento sulla proposta di Piano urbanistico generale di Santarcangelo recentemente assunto dalla Giunta comunale. Il primo incontro è in programma alle ore 18 di lunedì 13 luglio al Supercinema, con la presentazione pubblica del Piano: l’obiettivo non è solo quello di illustrarne i contenuti principali e il riferimento valoriale, ma anche di fornire strumenti utili per la lettura degli elaborati a garanzia di una partecipazione consapevole e informata. Fino alla fine del mese di settembre, infatti, cittadini, associazioni, operatori economici e i soggetti interessati potranno formulare eventuali osservazioni al piano, che saranno poi valutate dall’Ufficio di piano e dal Consiglio comunale stesso.

Dopo i saluti istituzionali del sindaco Filippo Sacchetti, l’assessora alla Pianificazione urbanistica, Edilizia privata e Sviluppo sostenibile Angela Garattoni illustrerà le scelte del Pug e i principi su cui si fonda il nuovo strumento urbanistico. L’architetta Elena Farnè – esperta di rigenerazione urbana, pianificazione territoriale, adattamento climatico, percorsi e progetti partecipativi – ripercorrerà invece fasi e momenti della partecipazione che hanno accompagnato l’elaborazione del Piano. A seguire, la responsabile dell’Ufficio di piano nonché dirigente del settore territorio, Silvia Battistini, spiegherà in dettaglio cos’è il Pug e come è stato costruito, mentre l’architetto Carlo Santacroce – progettista del Pug, esperto di pianificazione urbanistica, valutazione ambientale e rigenerazione urbana – parlerà di “Grandi e piccole trasformazioni: tra strategia e disciplina”. Chiuderà il momento di approfondimento, l’intervento del garante della comunicazione e della partecipazione del Pug sui passi successivi verso l’adozione del Piano.

Proprio per accompagnare questo percorso, l’Ufficio di piano ha organizzato altri momenti pubblici di approfondimento: mercoledì 2 settembre è in programma “Conoscere la strategia per la qualità urbana ed ecologico-ambientale della proposta di Piano e la Valsat”, mentre la settimana successiva, mercoledì 9 settembre, si terrà l’incontro “Approfondire la disciplina della proposta di Piano e le modalità per gli interventi diretti”. Gli incontri saranno aperti alla partecipazione di tutte le persone interessate: attraverso l’iscrizione al portale della Fondazione Rete Professioni, i professionisti potranno inoltre ottenere due crediti formativi professionali.