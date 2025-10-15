Santarcangelo celebra la poesia neodialettale con Rita Giannini

Martedì 21 ottobre, Cantiere Poetico ospita Rita Giannini e approfondisce la ricca produzione poetica locale, con il sostegno della Pro Loco

Appuntamento martedì 21 ottobre 2025, alle ore 18:00, presso la Biblioteca comunale A. Baldini a Santarcangelo di Romagna. All’interno del programma di Cantiere Poetico, sarà presentato il volume “Santarcangelo della poesia” di Rita Giannini.

La presentazione, a ingresso libero fino a esaurimento posti, proporrà un approfondimento sulla ricca produzione poetica neodialettale fiorita a Santarcangelo nel corso del secondo Novecento. Il libro di Giannini si configura come una mappa preziosa per orientarsi tra le voci di questa corrente letteraria.

Alla serata interverrà, insieme all’autrice, il poeta e saggista Gianfranco Lauretano. Le letture dei testi, che daranno voce alle poesie, saranno curate dall’attrice Nicoletta Fabbri.

Il volume, sostenuto dalla Pro Loco di Santarcangelo, è la 19a pubblicazione edita grazie a questa associazione. Rappresenta dunque una conferma dell'impegno dell'associazione nella valorizzazione della cultura, della storia e dell'identità del territorio, con una particolare attenzione per la lingua e le espressioni artistiche locali.

Hanno sostenuto la pubblicazione del volume anche Blu Nautilus, Città Viva Santarcangelo, Focus e Multiservice.