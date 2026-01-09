Santarcangelo inaugura la prima stagione teatrale “A noi ci piace ridere”

Tre appuntamenti tra febbraio e marzo 2026 con grandi nomi della comicità italiana

Debutta a C’Entro – Supercinema Santarcangelo la prima stagione teatrale della città, intitolata “A noi ci piace ridere”: tre appuntamenti tra febbraio e marzo 2026 con alcuni tra i più noti protagonisti della comicità italiana. Una novità assoluta per la città, che potrà accogliere grandi protagonisti della scena italiana a prezzi speciali, senza costi di prevendita, per rendere il teatro davvero accessibile a tutti, valorizzando uno dei luoghi simbolo della vita culturale cittadina.

Il progetto è fortemente voluto da Samuele Sbrighi, che ne cura la direzione artistica, ed è realizzato grazie alla collaborazione con l’Amministrazione Comunale, il C’entro Supercinema (gestito dall’Associazione Santarcangelo dei teatri) e il Centro di Cinema e Teatro “La Valigia dell’Attore”. Un lavoro comune per promuovere C’Entro come luogo di cultura a 360° e punto di riferimento per il territorio.

Il Programma

11 Febbraio 2026 – ore 21 - “Delirio a due”

di e con Antonio Pisu & Tiziana Foschi

Due artisti dal prestigioso curriculum teatrale aprono la rassegna con una serata di comicità intelligente e irresistibile

4 Marzo 2026 – ore 21 - “Tipi”

di e con Roberto Ciufoli

Amatissimo dal pubblico per la sua carriera nella celebre Premiata Ditta, torna sul palco con un racconto comico brillante e coinvolgente.

25 Marzo 2026 – ore 21 - “MammaMiabella”

diretto da Elena Sofia Ricci, con Federico Perrotta e Valentina Olla

Una commedia esilarante, ricca di ritmo e situazioni paradossali: risate assicurate.