Santarcangelo inaugura lo Skate Park con la festa al parco Francolini

Il sindaco Sacchetti: "Quando le iniziative nascono spontaneamente e dal basso, all’Amministrazione spetta la responsabilità di ascoltare"

Centinaia di ragazzi e ragazze si sono ritrovati ieri (domenica 29 giugno) al parco Francolini di Santarcangelo per partecipare alla serata di festa che ha inaugurato ufficialmente lo skate park recentemente ultimato.

Ai concerti live degli artisti locali Il Martini, Djomi, Cloud e Hangover Eyes è seguita l’esibizione degli skater Schirinzi, Lambertucci ed Ercolani, accompagnata dal “Golden age dj set” con Master Freeze, Nitto Selecta e Mc Callaman.

Nel corso della serata sono intervenuti per conto dell’Amministrazione comunale il sindaco Filippo Sacchetti e l’assessora allo Sport e alle Politiche giovanili, Angela Garattoni, che hanno raccontato un progetto nato dall’idea di due ragazzi, che ha superato la pandemia per diventare finalmente realtà: Luca Botteghi e Andrea Tassinari, infatti, avevano manifestato per primi al Comune in rappresentanza di un gruppo per di ragazzi e ragazze il desiderio di avere un’area skate a Santarcangelo come luogo di svago, socialità e sport.

“Il nuovo skatepark di Santarcangelo appena inaugurato è un’opera che mette insieme sport, divertimento e stare insieme: una struttura che tanti ragazzi e ragazze ci avevano chiesto e che ora è finalmente realtà” dichiara il sindaco Filippo Sacchetti. “A Santarcangelo c'è una comunità giovane che vuole vivere la propria città in modo nuovo: quando le iniziative nascono così, spontaneamente e dal basso, all’Amministrazione comunale spetta la responsabilità di ascoltare e provare a realizzarle. Ieri sera c'erano skater, cantanti e artisti – conclude il sindaco – perché quando le sensibilità e i talenti si mischiano e ci si contamina è tutto più bello”.

“La genesi dello skate park dimostra come sia possibile mettere i giovani al centro della vita cittadina partendo dall'ascolto e dando risposte a esigenze e istanze che portano, in un processo che abbiamo definito politiche con i giovani invece che per i giovani” aggiunge l’assessora Garattoni. “Il successo dello skate park, che in breve è diventato uno dei luoghi più frequentati di Santarcangelo, è il risultato di questo ascolto: ci auguriamo che sia l'inizio di un processo di coinvolgimento e cittadinanza attiva da parte dei giovani, che continueranno a trovare nell’Amministrazione comunale un interlocutore disponibile e attento. Lo skate park è uno dei nodi centrali dell’idea di Centro giovani diffuso insieme a Labo380, al fablab in biblioteca Baldini e alle altre istituzioni culturali della città – conclude l’assessora – collegate con l'intento di creare aggregazione intorno a passioni ed interessi dei più giovani”.

A conclusione della serata inaugurale, in tanti hanno preso parte ristoro offerto da Valmarecchia Comunità Solidale all’interno del parco Francolini. L’iniziativa è stata promossa dall’Amministrazione comunale insieme a Pro Loco Santarcangelo e associazione giovanile Artai.