Santarcangelo, la grande musica classica al servizio della solidarietà con la rassegna per Fondazione Isal

Dal 1° agosto al Teatro Lavatoio tre concerti dedicati al pianoforte per sostenere la ricerca sul dolore cronico

La grande musica classica incontra la solidarietà. Prenderà il via sabato 1° agosto al Teatro Lavatoio di Santarcangelo di Romagna la rassegna "ISAL e la Grande Musica Classica – Il signor Pianoforte", un ciclo di tre appuntamenti musicali promosso per raccogliere fondi a favore della Fondazione ISAL, impegnata nella ricerca di nuove cure per le persone che convivono con il dolore cronico incurabile. Tutti i concerti inizieranno alle ore 21 e prevedono un biglietto d'ingresso di 15 euro.

Ad aprire la rassegna sarà, il 1° agosto, la pianista Giulia Iijima con un programma dedicato alla musica classica: Beethoven Sonata n.23 Op.57, Appassionata Chopin Notturno op.27 N.2 e Chopin Sonata Op.58.



Nata ad Asiago nel dicembre del 2001, Giulia Iijima ha iniziato lo studio del pianoforte in giovane età e a soli 12 anni si è esibita a Milano nel Concerto K.246 di Mozart con l’Orchestra Filarmonica di Stato di Bacau (Romania), esperienza replicata l’anno successivo con il primo movimento del Concerto n. 1 di Beethoven. Ha frequentato il Triennio Accademico di I livello presso il Conservatorio “F. E. Dall’Abaco” di Verona e ha conseguito il Diploma Accademico di I livello nel 2022 con il massimo dei voti e la lode. Attualmente si perfeziona con Leonid Margarius presso l’Accademia Pianistica Internazionale “Incontri col Maestro” di Imola e frequenta il Biennio Specialistico di II livello sotto la guida di Maddalena Giacopuzzi presso il Conservatorio “A. Pedrollo” di Vicenza.

È vincitrice di numerosi concorsi nazionali e internazionali, tra cui i premi “Rospigliosi” (Lamporecchio), “Marco Fortini” (Bologna), “Città di Treviso”, “H. Quagliata” (Valdarno) e “Città di Riccione”. Nel novembre 2025 si è classificata al primo posto ex aequo al concorso “Città di Bucchianico” (CH), nell’ambito del Premio di Esecuzione Pianistica “Lucia Passaglia”.

Il secondo appuntamento con la grande musica è in calendario il 5 agosto con Andres Langer Eduardo, protagonista dello spettacolo "La mia Argentina", mentre la chiusura è affidata, il 9 agosto, al maestro Stefano Nanni, che proporrà un viaggio tra le "Musiche dal mondo".

Tre serate diverse tra loro, accomunate dalla volontà di offrire al pubblico concerti di alto livello mettendo la musica al servizio di una causa sociale.

L'iniziativa nasce con l'obiettivo di sostenere concretamente l'attività della Fondazione ISAL, che da anni promuove studi e progetti dedicati alla cura del dolore cronico.

La rassegna è realizzata grazie al sostegno del Comune di Santarcangelo di Romagna, Città Viva, Pro loco Santarcangelo, Centrale del Latte di Cesena, Trattoria del Passatore, Cattolica Assicurazioni F.lli Stefanini, confermando ancora una volta il valore della collaborazione tra cultura e solidarietà.

Un particolare ringraziamento all'Associazione ClassicAllMusic che organizza lo Stradivari Campus che gentilmente ospita Isal all'interno della loro manifestazione.