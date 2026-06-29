Santarcangelo. “Ligaze nelle frazioni”: l’appuntamento si sposta a San Vito

Mercoledì 1° luglio cena conviviale al Pontaccio romano

Dopo la prima serata a Ciola, dove la partecipazione è stata numerosa e molto cordiale, continuano le "Ligaze nelle frazioni" spostandosi a San Vito. L’appuntamento è per mercoledì 1° luglio alle ore 20:00 di fronte al Pontaccio romano, cornice d’eccezione dove sedersi e cenare in convivialità, scambiandosi reciprocamente e con generosità i propri piatti. Tutti i soci sono invitati a partecipare numerosi e ad allestire la propria tavolata in pieno stile romagnolo.