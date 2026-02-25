Santarcangelo, multe a camion e trattori in via Ugo Bassi: 40 sanzioni

"Nulla è cambiato": i residenti di via Ugo Bassi tornano all’attacco per la sicurezza

Proseguono i controlli della polizia locale di Santarcangelo di Romagna in via Ugo Bassi. Negli ultimi mesi sono stati effettuati 76 servizi di pattuglia: fermati centinaia di veicoli e elevate 40 multe, soprattutto a camion e trattori che non hanno rispettato i divieti di circolazione.

I residenti però tornano a chiedere interventi strutturali per la sicurezza della strada. A quasi un anno dalla petizione con oltre 60 firme, lamentano che «nulla è cambiato» e sollecitano il ripristino dei rallentatori, dopo la rimozione dei dossi nel 2021 in seguito ad altre proteste per il rumore.

Nel frattempo resta in vigore il limite dei 30 km/h e il divieto di transito per mezzi pesanti e macchine agricole. Ma per i firmatari «si continua a correre troppo». Ora la decisione spetta al Comune, in un quartiere diviso sulle soluzioni da adottare.