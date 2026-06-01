Santarcangelo, premiati 67 bambini del Pedibus: 15 anni di mobilità sostenibile

Nella biblioteca comunale la consegna dei diplomi ai partecipanti al progetto attivo dal 2011

Si è svolta sabato 30 maggio nella sala Baldini della biblioteca comunale la premiazione dei bambini e delle bambine che nell’anno scolastico 2025/2026 hanno partecipato al Pedibus.

Il sindaco Filippo Sacchetti e l’assessore alle istituzioni scolastiche Luca Paganelli hanno consegnato i diplomi e il buono gelato alla gelateria Fresh Mavi ai 67 bambini e bambine che nell’anno scolastico in via di conclusione hanno effettuato il percorso scuola casa attraverso il Pedibus: 22 per la linea Pieve, 13 per la linea Pascoli, 17 per la linea centro storico e 15 per la linea stazione.

Avviato dall’Amministrazione comunale già nel 2011 – con uno studio di fattibilità tecnica che aprì la strada a una nuova forma di “trasporto organizzato” per recarsi a scuola, con la definizione dei migliori itinerari, più brevi e più sicuri, nonché delle fermate più convenienti in base agli iscritti – il Pedibus di Santarcangelo festeggia dunque i quindici anni di attività.

“Negli ultimi quindici anni – hanno dichiarato il sindaco Filippo Sacchetti e l’assessore Luca Paganelli – i bambini e le bambine, grazie alla preziosa disponibilità dei genitori e degli accompagnatori, hanno contribuito a migliorare sensibilmente la qualità della vita in città sotto diversi punti di vista: per il fondamentale risparmio di emissioni di CO2, per il miglioramento stesso della salute e del benessere personale dei partecipanti, per il loro contributo alla diffusione di una cultura della sostenibilità e del rispetto dell’ambiente e, come hanno spiegato anche i bambini stessi nel corso della premiazione, anche per aver saputo rafforzare legami sociali, di amicizia e il senso di appartenenza a una comunità che va coltivata e curata anche attraverso queste pratiche. Per tutte queste ragioni, a nome dell’Amministrazione comunale esprimo il più sentito ringraziamento ai bambini, alle bambine e ai volontari che anche quest’anno scolastico si sono impegnati a portare avanti questa pratica particolarmente preziosa per la città intera”.