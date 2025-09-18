Santarcangelo, residenti in protesta per la chiusura della via Emilia per un evento. La segnalazione

Un padre: “Con un figlio disabile grave non possiamo affrontare notti insonni”

Alcuni residenti di Santarcangelo di Romagna chiedono di essere ascoltati in merito alla chiusura della via Emilia prevista il 20 settembre per un evento organizzato dal Comune e dall’associazione Città Viva. «Noi residenti non siamo stati interpellati e naturalmente nemmeno considerati», scrivono in un messaggio inviato alla redazione, spiegando come l’allestimento del palco sotto le abitazioni comporti «un grande disagio sia cognitivo che fisico» per le famiglie più fragili. Un cittadino sottolinea in particolare la difficoltà di garantire serenità al figlio disabile: «Io e la mia famiglia dobbiamo passare la notte in bianco dopo una settimana di lavoro… è giusto e corretto?». I residenti chiedono dunque che venga data voce anche alle loro preoccupazioni, auspicando soluzioni che possano conciliare gli eventi pubblici con le necessità quotidiane di chi vive nel centro abitato.

