Santarcangelo ridisegna il traffico: interventi su Pascoli, Ugo Bassi e vie limitrofe

Oltre 60 residenti all’incontro sulla nuova viabilità

Sono oltre sessanta i residenti di Santarcangelo che ieri sera (giovedì 28 maggio) hanno partecipato all’incontro organizzato dall’Amministrazione comunale per presentare il progetto di riorganizzazione della viabilità e della sosta che interesserà il quadrante che si sviluppa tra le vie Pascoli, Ugo Bassi e zona Flora.

Presenti all’incontro il sindaco Filippo Sacchetti, la vice sindaca e assessora ai Lavori pubblici, Michela Mussoni, la dirigente del settore Territorio, Silvia Battistini e il responsabile dell’area Infrastrutture e Patrimonio, Gilberto Bugli. Quest’ultimo ha illustrato complessivamente il quadro degli interventi, che nascono con l’obiettivo di migliorare la sicurezza e la vivibilità dell’area compresa tra le vie Pascoli e Moro, affrontando in particolare le criticità legate all’eccessiva velocità dei veicoli e alla frammentazione dei percorsi pedonali e ciclabili. Il progetto mira dunque ad una riqualificazione degli spazi urbani, della sosta e degli attraversamenti, favorendo così una mobilità più sicura e sostenibile.

Per quanto riguarda via Pascoli, è prevista la sistemazione della sede stradale attraverso l’eliminazione dei danni causati dalle radici degli alberi, così da rendere il manto più regolare e sicuro. Saranno inoltre realizzati due attraversamenti pedonali, di cui uno rialzato in prossimità della fermata del trasporto pubblico locale, con l’obiettivo di tutelare maggiormente le persone che salgono e scendono dagli autobus. Il progetto prevede anche l’asfaltatura del percorso ciclopedonale esistente.

Per l’asse di via Ugo Bassi, invece, l’intervento mira principalmente a ridurre la velocità dei veicoli in transito, rendendo il percorso meno rettilineo. La carreggiata verrà quindi ridisegnata e saranno realizzati parcheggi alternati sui due lati della strada, creando un andamento a curve leggere che indurrà gli automobilisti a rallentare. Il progetto consentirà inoltre di aumentare il numero dei parcheggi pubblici e di rendere più sicuri i margini della carreggiata.

L’Amministrazione comunale sta inoltre lavorando ad un sistema coordinato di sensi unici che interesserà le vie della Libertà, Nicoletti, Fratelli Cervi e Galliadi, con l’obiettivo di rendere il traffico più ordinato e scorrevole. Gli spazi recuperati sulla carreggiata saranno destinati alla realizzazione di percorsi dedicati a pedoni e ciclisti, migliorando la continuità e la sicurezza degli spostamenti casa-scuola e casa-lavoro.

Tra le ipotesi progettuali allo studio degli uffici comunali vi è anche il collegamento tra via Berlino e via Moro, attraverso la realizzazione di una connessione funzionale e una riorganizzazione della sosta su via Moro, finalizzata a contrastare i fenomeni di parcheggio disordinato e a ottimizzare l’utilizzo degli stalli disponibili.

“Quelle che presentiamo oggi sono proposte e indirizzi progettuali maturati anche grazie al percorso di ascolto e confronto avviato nei mesi scorsi con i residenti, molti dei quali presenti qui in sala”, ha dichiarato il sindaco Filippo Sacchetti. “Ora ci troviamo nelle condizioni per iniziare ad affrontare concretamente un tema che ci è stato posto sin dall’inizio del mandato amministrativo. L’intervento interessa un’area strategica della città, caratterizzata da flussi di traffico particolarmente intensi sia su via Ugo Bassi, sia su via Pascoli, che costituisce la principale porta di accesso al centro. Da un lato, quindi, vogliamo concentrarci su via Ugo Bassi che unisce due importanti parti della città, il quartiere Flora particolarmente residenziale e il centro. Per via Pascoli, invece, l’intento è quello di sistemare la sede stradale, il percorso ciclo-pedonale e realizzare degli attraversamenti pedonali”.

“Quello presentato questa sera – ha concluso il sindaco – è un progetto di massima che dovrà confluire nel Dip, il documento di indirizzo alla progettazione, con l’obiettivo di razionalizzare il traffico, mettere in sicurezza gli incroci, creare più spazio dedicato all’utenza debole e incentivare la mobilità sostenibile. Prima di arrivare alla fase esecutiva, quindi, il confronto con i residenti proseguirà e valuteremo i suggerimenti emersi anche oggi per sviluppare ulteriori valutazioni e approfondimenti”.

Il ciclo di incontri proseguirà lunedì 8 giugno alle ore 20,30 sempre in biblioteca, con un confronto dedicato alla presentazione del progetto che interesserà le vie Cagnacci, Faini e Palermo. L’intervento prevede una riqualificazione generale dell’area, con la riorganizzazione della viabilità e della sosta.

Nei prossimi mesi verrà inoltre calendarizzato un ulteriore incontro pubblico per la presentazione dell’atto di indirizzo alla progettazione relativo a sosta, sicurezza stradale e zone ciclopedonali nella nuova area compresa tra piazza Marini e le vie Andrea Costa e Felici.