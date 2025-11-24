Santarcangelo risponde ai furti: dal potenziamento della Polizia Locale ai corsi antitruffa, le azioni in campo

Donini (PD) annuncia nuova caserma, videosorveglianza estesa e prevenzione sociale

La segretaria del Pd di Santarcangelo, Paola Donini, interviene dopo i recenti furti che hanno colpito il territorio, esprimendo solidarietà alle vittime e ribadendo che “la sicurezza è un tema centrale”. Pur ricordando che i dati ufficiali delle forze dell’ordine non indicano una situazione emergenziale, Donini sottolinea che la comunità è abituata alla tranquillità e che ogni episodio “va preso seriamente”.

L’amministrazione, spiega, sta lavorando da mesi a un pacchetto di azioni: dalla realizzazione della nuova caserma al potenziamento degli agenti di polizia locale, fino all’ampliamento della rete di videosorveglianza. Accanto a queste misure, Donini richiama l’importanza della prevenzione, con corsi antibullismo e antitruffa rivolti a scuole, anziani e cittadini, e interventi su decoro urbano e illuminazione come strumenti di sicurezza sociale.

La segretaria critica infine le reazioni dell’opposizione sui social, accusata di “semplificare” un tema complesso: “La sicurezza non si risolve con slogan. Il Comune presenterà a gennaio un quadro dettagliato delle azioni in corso”.