Santarcangelo si prepara alla Fiera di San Michele, tra tradizione, ambiente e gastronomia

Sabato 26 e domenica 27 settembre torna la più antica delle fiere d’autunno: protagonista la cipolla dell’acqua

Manca esattamente un mese alla prima e più antica delle fiere d’autunno di Santarcangelo: la Fiera di San Michele, che di fatto apre la nuova stagione di eventi e proposte enogastronomiche, è in programma sabato 26 e domenica 27 settembre, con la tradizionale messa per il Patrono che sarà officiata martedì 29 settembre.

Come lo scorso anno, la manifestazione sarà l’occasione per ripercorrere la storia, le tradizioni, i prodotti e i luoghi del territorio che più caratterizzano l’identità santarcangiolese in un ponte che lega medioevo – periodo che vede la nascita della Fiera – con il XXI secolo. Gli animali, l’uomo, l’ambiente si confermano quindi i temi principali della manifestazione: nel programma ancora in fase di ultimazione non mancheranno infatti le iniziative legate alla tradizione enogastronomica, alla storia, agli animali e alla natura in generale, senza tralasciare ovviamente le consuete proposte commerciali e di artigianato creativo.

Piazza Ganganelli ospiterà la regina della fiera: la cipolla dell’acqua di Santarcangelo, presidio slowfood, valorizzata nelle ricette dei grandi chef di Chef to Chef, collaborazione che vedrà dare alla luce per il secondo anno consecutivo uno spaziane dedicato ribattezzato “La piazza dei cipolloni”. La cipolla sarà protagonista anche della tradizionale iniziativa “La cipolla nel piatto”: per l’11esima edizione i ristoranti e le osterie di Santarcangelo proporranno menù e piatti che avranno per protagonista assoluta la “bionda” di Santarcangelo.

Grande spazio anche all’ambiente e agli animali, con la conferma di iniziative ormai consolidate come le passeggiate alla scoperta di Santarcangelo e diverse novità che saranno svelate nelle prossime settimane.

“Oltre a confermare il valore della cipolla dell’acqua all’interno delle tradizioni gastronomiche santarcangiolesi, quest’anno la Fiera di San Michele proseguirà il suo percorso di profondo rinnovamento anche attraverso la riscoperta delle sue origini medioevali con due proposte particolari” spiega il sindaco Filippo Sacchetti.

“Sarà ulteriormente ampliato il villaggio medievale presente al Campo della Fiera con allestimenti, dimostrazioni pratiche e laboratori, mentre sabato 26 settembre in via Pio Massani è previsto un momento di approfondimento tecnico-storico che coniugherà un resoconto dei lavori di messa in sicurezza e riqualificazione con la presentazione dei reperti rinvenuti in occasione degli scavi e una speciale rievocazione storica” conclude il sindaco Sacchetti.

La Fiera di San Michele è organizzata da Blu Nautilus per conto dell’Amministrazione comunale di Santarcangelo.