Santarcangelo: torna la Festa del Grano al Meet

Il 21 giugno l'estate di Santarcangelo si apre con incontri e laboratori per riscoprire il pane come espressione di cultura, relazioni e comunità

Domenica 21 giugno il Meet, il parco del Museo Etnografico di Santarcangelo, dà ufficialmente il via agli eventi estivi con una nuova edizione della tradizionale Festa del Grano, appuntamento che celebra il raccolto e il profondo legame tra il territorio, il lavoro agricolo e la vita delle comunità rurali.

Attraverso incontri, laboratori, dimostrazioni e momenti di festa, la giornata invita a riscoprire saperi e pratiche che per generazioni hanno accompagnato il ciclo del grano: dalla coltivazione alla macinatura, fino alla preparazione del pane. Sarà concessa un’attenzione particolare alla riscoperta dei grani antichi e alla panificazione con lievito madre, per la ricostruzione di una filiera che collega contadini, mugnai e fornai e alla rigenerazione dei territori e dei piccoli centri. Un percorso che intreccia biodiversità agricola, sostenibilità e valorizzazione dei territori, riportando l’attenzione sul pane non solo come alimento, ma come espressione di cultura, relazioni e comunità. Dal campo alla tavola, questa edizione si concentra soprattutto sulla lavorazione e la filiera del pane come occasioni per costruire nuove connessioni e immaginare forme di sviluppo capaci di tenere insieme tradizione, innovazione e partecipazione.

La giornata prenderà il via alle 14,30 con un laboratorio di panificazione naturale a cura di Sabrina Bianchi di Demetra – Forno di Paese di Longiano. Attraverso le diverse fasi dell’impasto, della lievitazione e dell’infornata collettiva, i partecipanti potranno approfondire pratiche e conoscenze legate alla panificazione, sperimentando in un contesto comunitario. Nel pomeriggio l’attenzione si sposterà sulla storia dei mulini con la presentazione del volume “Molini idraulici della bassa Romagna”: alle 17,15 l’autore Federico Morini, in dialogo con Mirco Semprini, offrirà un approfondimento sul ruolo dei mulini ad acqua e sul valore che questi luoghi hanno avuto nello sviluppo economico e sociale delle comunità del territorio, tra pietre, macine e saperi tecnici. Alle 18,15 è invece in programma l’incontro “Fare pane: forni, comunità e grani antichi” dedicato al pane come esperienza culturale e comunitaria. Interverranno Sabrina Bianchi di Demetra – Forno di Paese, Fer-Menti Leontine di San Leo, Rosole Cucina Pane Bottega, Annalisa Malerba e Piero Marzocchi di Valmarecchia Bio Natura, coordinati da Francesco Angelini. L’appuntamento offrirà spunti sul valore dei grani antichi, sulle pratiche della panificazione artigianale e sul ruolo che forni e comunità continuano a svolgere nella costruzione delle identità locali. Dalle 19,15 il pubblico potrà seguire dal vivo il percorso che porta dal chicco al pane, attraverso una dimostrazione di macinatura del grano con un mulino didattico e le fasi dell’infornata e della cottura del pane. Dalle ore 20,30 invece, la giornata si concluderà con il concerto della Scuola di musica comunale Giulio Faini, tra musiche popolari folk romagnole e balli in costume in compagnia del Gruppo Malpassi di Ravenna accompagneranno il momento finale della giornata, restituendo alla festa la sua dimensione più conviviale.