Santarcangelo, torna la Shopping Night: negozi aperti, musica e motori nel cuore del borgo

Venerdì 31 luglio dalle 19 il centro storico si anima con aperitivi, artigianato, auto d’epoca e spettacoli nell’ambito di Estate Viva 2026

Prosegue Estate Viva Santarcangelo 2026 – Un viaggio lungo un'estate con uno degli appuntamenti più attesi e longevi della stagione. Venerdì 31 luglio, a partire dalle ore 19, il centro storico tornerà a vivere con la Shopping Night, iniziativa che da oltre vent'anni rende speciali i venerdì sera estivi del centro storico di Santarcangelo, coinvolgendo negozi, pubblici esercizi e attività del borgo.

Le attività commerciali resteranno aperte fino a tarda sera, mentre i locali del centro proporranno i loro aperitivi lunghi, offrendo l'occasione di vivere Santarcangelo con calma: passeggiare tra le vetrine, fermarsi per un aperitivo o una cena, incontrarsi nelle piazze e riscoprire il piacere di trascorrere una serata nel cuore del borgo.

A rendere ancora più ricca l'esperienza sarà il Borgo dei Motori, che venerdì 31 luglio e sabato 1° agosto porterà auto d'epoca e vetture da rally tra piazza Ganganelli e via Matteotti, trasformando il centro storico in un percorso dedicato alla passione per i motori.

A completare l'offerta ci sarà anche Mani in Piazza, il mercato dell'artigianato artistico allestito in piazza Ganganelli, che offrirà un'ulteriore occasione di shopping e scoperta tra le creazioni dei suoi espositori, contribuendo a rendere ancora più ricca l'esperienza di chi sceglierà di trascorrere la serata in centro. La musica accompagnerà inoltre entrambe le giornate: venerdì sera un duo live si esibirà in via Don Minzoni, mentre sabato sera sarà piazza Ganganelli ad ospitare presso il caffè Centrale l'esibizione dei Taxi Moon.

«La Shopping Night è uno degli appuntamenti che meglio rappresentano lo spirito dell'estate santarcangiolese» sottolinea Città Viva Santarcangelo. «Da oltre vent'anni crediamo che tenere vivo il centro storico nelle sere d'estate significhi offrire un'esperienza completa, capace di unire commercio, ristorazione e intrattenimento. La Shopping Night nasce per valorizzare il commercio di vicinato e le attività del centro storico. Ogni iniziativa che la accompagna, dai mercatini alla musica fino al Borgo dei Motori, ha l'obiettivo di rendere ancora più piacevole e completa l'esperienza di chi sceglie di trascorrere la serata nel cuore di Santarcangelo. Le persone vengono per passeggiare, entrare nei negozi, concedersi un aperitivo, cenare all'aperto e vivere il borgo. È proprio questo insieme di esperienze a rendere il centro storico un luogo da vivere e non soltanto da visitare.»

La Shopping Night rappresenta una delle tappe di "Un viaggio lungo un'estate", il filo conduttore di Estate Viva Santarcangelo 2026. Un percorso che, settimana dopo settimana, mette al centro il borgo, le sue attività, i suoi locali e le persone che ogni giorno contribuiscono a renderlo vivo.

L'appuntamento è quindi per venerdì 31 luglio, dalle ore 19, per vivere una serata tra negozi aperti, aperitivi lunghi, mercatini, auto d'epoca, musica dal vivo e tutto il fascino del centro storico di Santarcangelo.