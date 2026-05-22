Santarcangelo torna nel Medioevo: a giugno riparte il Tour tra grotte, leggende e cavalieri

Quattro serate itineranti nel centro storico con attori, musici e rievocatori: l’edizione 2026 “Uomini et donne d’arme” racconta Malatesta, Matilde di Canossa e le antiche storie di Romagna

Dal 2017 il mese di giugno a Santarcangelo di Romagna, ogni mercoledì sera, viene invaso da un folto e nutrito gruppo medievale. Uno spettacolo teatrale itinerante che ha sempre avuto uno scopo non solo ludico, ma anche culturale poiché storia, teatro e leggenda si fondono insieme per emozionare il pubblico e trasportarlo in un’epoca misteriosa: il medioevo.

Lo spettacolo, sospeso nei soli anni 2020 e 2021, torna con l’8a edizione e dopo aver raccontato storie d’amore, come quella di Paolo e Francesca e di Sigismondo Malatesta e Isotta degli Atti, giunge a raccontare storie e leggende di personaggi bassomedievali, con una nutrita presenza di ambientazioni prettamente romagnole. “Uomini et donne d’arme”, questo il titolo dell’edizione 2026 del Tour Medievale. Malatesta da Verucchio, Matilde di Canossa, Federico da Montefeltro saranno alcuni dei celebri nomi che verranno portati in scena, assieme a qualche storia leggendaria… come quella di Malatesta III che liberò il territorio di Belvedere (Rimini) dalla presenza di un drago.

Amori, battaglie, tradimenti, intrighi, gesti eroici: tutto quanto viene portato nelle vie del borgo di Santarcangelo, fino alla cima del Colle Giove, dove si sviluppa il centro storico della città. Il tour è proposto dalla Pro Loco di Santarcangelo di Romagna, assieme alla compagnia teatrale “Il pozzo dei desideri” e alla compagnia di rievocazione storica “San Michele”. Diretti dal regista teatrale Luca Petrolo, 30 persone tra attori, musicisti, stunt-man e tecnici si impegnano alla realizzazione di questo tour medievale in costume.

Al centro della narrazione però, oltre al racconto delle vicende scelte, c’è anche la valorizzazione del territorio e della sua storia. Il percorso infatti si svolgerà anche all’interno delle grotte cittadine, affascinanti luoghi sotterranei documentati dal XV secolo nella città clementina. Sono luoghi avvolti dal mistero, secondo alcuni studiosi di origine più antica e con originaria funzione di culto. Una delle grotte che saranno coinvolte è infatti una delle più affascinanti, in particolare per la sua sala circolare finale, dotata di 7 nicchie e di ottima acustica dove gli attori interpreteranno una delle scene più affascinanti.

Il tour medievale “Uomini et donne d’arme” si svolgerà ogni mercoledì sera di giugno (3, 10, 17 e 24) con partenza dalla Pro Loco di Santarcangelo in via Battisti 5. Lo spettacolo ha un costo di 20€ a persona (gratis fino a 10 anni) e una durata di 2 ore circa con degustazione finale. È obbligatoria la prenotazione contattando la Pro Loco di Santarcangelo 0541624270 [email protected] I posti sono limitati.