Santarcangelo, vandali all'ufficio postale: sede chiusa per lavori, servizi trasferiti a San Martino

Raid alle Poste di Santarcangelo: ufficio sbarrato e disagi per i cittadini

A seguito dell’atto vandalico che nei giorni scorsi ha colpito l’ufficio postale di Poste Italiane nel centro storico di Santarcangelo di Romagna, la sede è stata temporaneamente chiusa per consentire l’esecuzione di lavori infrastrutturali urgenti.

Il danneggiamento, avvenuto la scorsa settimana, ha reso necessari interventi tecnici per ripristinare pienamente la sicurezza e la funzionalità dei locali dell’ufficio situato nell’antico borgo medievale. L’azienda ha comunicato che la riapertura avverrà non appena saranno completate le operazioni di ripristino.

Per limitare i disagi ai cittadini, a partire da oggi – lunedì 2 marzo – tutti i servizi postali e finanziari, compreso il ritiro di raccomandate e invii inesitati, saranno garantiti dall’ufficio postale di San Martino e Sant’Ermete, in via Marecchiese 1770. La sede sarà potenziata con orario continuato: dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 19.05 e il sabato dalle 8.20 alle 12.45.

Restano inoltre disponibili gli uffici postali di Rimini (Viserba, via Paolo Marconi 5) e di Savignano sul Rubicone (via Palmiro Togliatti 6), entrambi aperti dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 19.05 e il sabato fino alle 12.35, con ATM Postamat attivi 24 ore su 24 e possibilità di prenotazione del turno.

Poste Italiane ha assicurato che seguiranno ulteriori aggiornamenti non appena l’ufficio di Santarcangelo tornerà operativo.