Sapori di mare e visita notturna alla Rocca: torna la magia dell’estate a Montefiore

Aperta eccezionalmente anche di notte, la Rocca si svela tra storia, silenzi e fascino antico

Montefiore Conca si prepara a vivere una delle serate più attese dell’estate. Sabato 28 giugno, a partire dalle 19:00, l’Arena Raciti diventerà il cuore pulsante di “Pescatori sotto la Rocca”, l’evento organizzato dalla Pro Loco di Montefiore Conca.

Sarà una notte in cui i sapori del mare conquisteranno i visitatori, grazie a piatti della tradizione proposti negli stand gastronomici, pensati per trasformare la cena in un vero e proprio viaggio tra profumi intensi e gusto autentico. Ma il cibo sarà solo uno degli ingredienti di una serata che promette di coinvolgere tutti i sensi. A dare ritmo e colore all’evento ci penserà il DJ set di Radio Studio Più, pronto a far ballare il pubblico con una selezione musicale trascinante, ideale per accompagnare il calar del sole e accendere l’energia della notte. L’Arena si trasformerà così in uno spazio di festa e condivisione, dove respirare l’aria buona dell’estate e lasciarsi andare alla spensieratezza. E come se non bastasse, la Rocca Malatestiana – uno dei simboli più affascinanti del territorio – aprirà eccezionalmente le sue porte per visite notturne. A partire dalle 19:00 sarà possibile accedere in autonomia, mentre alle 21:00 prenderà il via una visita guidata, pensata per raccontare la storia e i segreti del castello in un’atmosfera sospesa tra ombre, luci e silenzi suggestivi. Un’occasione irripetibile per ammirare la Rocca in tutta la sua maestosità e bellezza, immersi nella quiete della sera.