Sara Ceccolini, podio assoluto alla 30K & Half Marathon di Forlì

La riminese chiude al terzo posto assoluto e vince la classifica femminile in 1h58’05”. Un test positivo in vista della maratona di Valencia

Grande risultato per la riminese Sara Ceccolini alla 30K & Half Marathon “dal Quatar Fraziò” di Forlì. L’atleta, portacolori del Cesena Triathlon, ha conquistato il terzo posto assoluto e la vittoria nella classifica femminile con il tempo di 1h58’05”, salendo per la prima volta sul podio generale.

La gara, caratterizzata da circa 210 metri di dislivello, ha visto il successo di Giacomo Ambrosini in 1h52’26”, seguito da Riccardo Zoffoli, secondo con un distacco di 5’21”. Quarto assoluto Yari Zoffoli, anche lui del Cesena Triathlon. Per la 30 chilometri si è trattato della prima edizione, mentre la mezza maratona era già presente nelle precedenti edizioni.

«Sono partita con tranquillità, mantenendo un ritmo regolare da maratona, tra i 3’45” e i 3’50” al chilometro, senza mai calare», racconta Ceccolini. Il percorso ha proposto una salita impegnativa tra il decimo e il quindicesimo chilometro, seguita da un tratto collinare con continui saliscendi. Al bivio tra i due percorsi, l'atleta ha proseguito per completare il giro aggiuntivo previsto dalla 30 chilometri.

«È stata una gara molto regolare e sono stata davvero contenta. Ho corso insieme ad altri atleti della squadra e il nostro allenatore Andrea Sanguinetti ci è stato sempre vicino», aggiunge.

Il risultato assume un significato particolare anche in vista della Maratona di Valencia, obiettivo per il quale la gara forlivese rappresentava un importante test. «È andato tutto bene, sia per quanto riguarda l’integrazione sia per il ritmo gara», sottolinea Sara.

Trent’anni, modellista in un’azienda riminese e moglie del nutrizionista sportivo e atleta Samuele Valentini, Ceccolini si è avvicinata alla corsa relativamente tardi, dopo essersi dedicata allo studio e al mondo della moda. Una passione scoperta nel tempo e diventata sempre più importante, fino a regalarle il primo podio assoluto in una competizione di questo livello.