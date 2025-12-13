Scende dal trattore, 57enne investito da un'auto e ucciso

L'incidente in mattinata a Forlimpopoli

Incidente stradale mortale in mattinata a Forlimpopoli. Lo riporta l'Ansa. A perdere la vita un 57enne, travolto e ucciso da un'auto, poco dopo essere sceso da un mezzo agricolo. Diretto al lavoro l'uomo ha accostato il suo mezzo a bordo strada per poi scendere dal posto di guida. In quel momento alle spalle è sopraggiunta una vettura il cui conducente non è riuscito ad evitare l'ostacolo. L'urto è stato violentissimo, sbalzando il 57enne a diversi metri di distanza. Nulla da fare per lui, morto sul colpo. Sul posto, oltre al 118, i vigili del fuoco per il recupero del corpo e dei mezzi incidentati e i carabinieri per i rilievi e per ricostruire la dinamica di quanto accaduto.