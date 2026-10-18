Schiaffi e minacce alla moglie, 42enne allontanato da casa

Maltrattamenti dal 2022, secondo l’accusa: divieto di avvicinamento a mille metri e braccialetto elettronico. La donna e il figlio sono in una struttura protetta

Un 42enne originario del Bangladesh è indagato per maltrattamenti in famiglia aggravati. Il gip del Tribunale di Rimini, Raffaele Deflorio, ha disposto l’allontanamento dalla casa familiare, il divieto di avvicinamento alla moglie entro mille metri e il braccialetto elettronico. Respinta la richiesta di custodia cautelare in carcere avanzata dal pm Luca Bertuzzi.

Secondo la denuncia, le violenze fisiche e psicologiche sarebbero andate avanti dal 2022 fino a giugno scorso, tra Rimini, Cattolica e altri centri del territorio. La donna avrebbe raccontato di schiaffi, capelli tirati, minacce, controlli ossessivi e limitazioni della propria libertà. In un’occasione sarebbe stata aggredita mentre teneva in braccio il figlio di pochi mesi.

Le indagini della Squadra Mobile sono partite il 17 giugno, quando la donna si è presentata in Questura chiedendo aiuto. Fotografie, messaggi e testimonianze sono stati acquisiti dagli investigatori. La donna e il bambino sono stati trasferiti in una struttura protetta.

Il 42enne, difeso dall’avvocata Giovanna Gaudenzi, è attualmente sottoposto alle misure cautelari disposte dal gip.