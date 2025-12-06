Schiaffi, morsi e minacce di morte alla 19enne: processo immediato

L'ex la costringeva al 'Telefono in modalità aerea' per sfuggire al controllo

Rinviato a giudizio immediato dal Gip Vinicio Cantarini un 20enne riminese accusato di una lunga serie di molestie, violenze e minacce contro la sua ex compagna, una 19enne tedesca residente in città. Secondo gli atti d’indagine, il giovane avrebbe perseguitato la ragazza per mesi, controllandola di continuo e costringendola a cambiare abitudini, uscire solo accompagnata e tenere il telefono in modalità aerea per sfuggire alle sue chiamate.

Gli episodi contestati includono insulti, schiaffi, pugni e divieti di frequentare le amiche. In più occasioni, nei locali notturni, il ragazzo avrebbe perso il controllo: in un caso le avrebbe lanciato in viso un bicchiere di vetro, in un altro l’avrebbe morsa a un dito e al petto, colpendo anche un’amica intervenuta a difenderla. Non sarebbero mancate minacce di morte e ripetute telefonate di scuse alternate a nuovi scatti d’ira. Il processo è fissato per il 26 gennaio.