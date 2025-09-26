Schianto: non ce l'ha fatta Federico, il 29enne di Trarivi si è spento dopo 5 giorni di agonia

Morvillo lavorava come capoturno in un’azienda di Chiesanuova, a San Marino

Non ce l’ha fatta Federico Morvillo, 29 anni, di Trarivi, nel comune di Montescudo. È spirato ieri all’ospedale Bufalini di Cesena, dove era stato ricoverato in condizioni disperate dopo il grave incidente avvenuto domenica scorsa a Ospedaletto di Rimini, lungo via Montescudo. (Vedi notizia)

Il giovane era rimasto coinvolto in uno scontro tra la sua moto e un’auto all’altezza dell’incrocio con via del Colle. Le ferite riportate si erano rivelate subito gravissime e, nonostante i tentativi dei medici, dopo cinque giorni di agonia il suo cuore ha smesso di battere.

Morvillo lavorava come capoturno in un’azienda di Chiesanuova, a San Marino. Sui social i colleghi lo hanno ricordato con messaggi di affetto, sottolineando il suo sorriso contagioso e la grande energia che lo contraddistingueva.