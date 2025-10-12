Schianto sulla Provinciale 2: la vittima è Mino Bedetti, volto storico di Montefiore Conca

L'82enne è deceduto dopo un violento frontale nei pressi della Ceramica Del Conca

Si chiamava Domenico “Mino” Bedetti l’uomo che ha perso la vita nel tragico incidente di venerdì sera sulla Provinciale 2.

Ottantadue anni, originario di San Clemente e volto noto di Montefiore Conca, Bedetti viaggiava come passeggero su un furgone guidato da un 55enne del posto quando, nei pressi della Ceramica Del Conca a Sant’Andrea in Casale, una Volkswagen Golf condotta da un 21enne avrebbe perso il controllo, centrando il mezzo frontalmente. (Vedi notizia)

Nonostante le cinture allacciate, l’urto è stato devastante: Bedetti ha battuto la testa contro il finestrino, riportando ferite gravissime. Soccorso dal 118, è morto durante il trasporto in ospedale.

Figura molto conosciuta e stimata, “Mino” Bedetti è stato titolare del ristorante De’ Nir e tra i promotori della Sagra dell’oliva di Serbadone. L’amministrazione di Montefiore Conca ha espresso cordoglio definendolo “un uomo che ha segnato la storia del nostro territorio, simbolo di ospitalità e convivialità”.

La Polizia stradale sta ricostruendo la dinamica dell’incidente.