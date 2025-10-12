Altarimini

Schianto sulla Provinciale 2: la vittima è Mino Bedetti, volto storico di Montefiore Conca

L'82enne è deceduto dopo un violento frontale nei pressi della Ceramica Del Conca

A cura di Glauco Valentini Redazione
12 ottobre 2025 07:39
San Clemente
Cronaca
Si chiamava Domenico “Mino” Bedetti l’uomo che ha perso la vita nel tragico incidente di venerdì sera sulla Provinciale 2.

Ottantadue anni, originario di San Clemente e volto noto di Montefiore Conca, Bedetti viaggiava come passeggero su un furgone guidato da un 55enne del posto quando, nei pressi della Ceramica Del Conca a Sant’Andrea in Casale, una Volkswagen Golf condotta da un 21enne avrebbe perso il controllo, centrando il mezzo frontalmente. (Vedi notizia)

Nonostante le cinture allacciate, l’urto è stato devastante: Bedetti ha battuto la testa contro il finestrino, riportando ferite gravissime. Soccorso dal 118, è morto durante il trasporto in ospedale.

Figura molto conosciuta e stimata, “Mino” Bedetti è stato titolare del ristorante De’ Nir e tra i promotori della Sagra dell’oliva di Serbadone. L’amministrazione di Montefiore Conca ha espresso cordoglio definendolo “un uomo che ha segnato la storia del nostro territorio, simbolo di ospitalità e convivialità”.

La Polizia stradale sta ricostruendo la dinamica dell’incidente.

