Incidente fatale a San Clemente, perde la vita in un frontale tra una Golf e un furgone

Ad avere la peggio è stato un 82enne, passeggero all'interno del furgone

Un anziano ha perso la vita ieri sera (venerdì 10 ottobre), intorno alle 19, in un incidente stradale avvenuto a Sant'Andrea in Casale, nel territorio di San Clemente, nei pressi dello stabilimento Del Conca. L'uomo, 82 anni, viaggiava come passeggero su un furgone che si è scontrato frontalmente con una Volkswagen Golf, guidata da un 20enne. Dalle prime ricostruzioni è emerso che sia stata la Golf, per cause al vaglio della Polizia Stradale, a invadere l'altra corsia di marcia. Nel frontale l'82enne ha perso la vita, nonostante il prodigarsi dei soccorritori. Il personale del 118 è intervenuto sul posto con due ambulanze.