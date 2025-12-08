Schiaratura e Moroni trionfano alla “Legend Race” di Rimini

Successi romagnoli nella 20ª Classica d’Inverno sul percorso di Covignano

Una giornata di sole ha fatto da splendida cornice ai successi dei romagnoli Brayan Schiaratura e Federica Moroni che si sono imposti nella 20^ Classica d’Inverno “Legend Race” andata in scena, oggi l’8 dicembre 2025, su un percorso immerso nel verde di 14 chilometri e 300 metri con un suggestivo passaggio sul Colle di Covignano.

Il beniamino di casa Brayan Schiaratura del Golden Club Rimini si è imposto con un crono di 51’31” su Matteo Gambuti dell’Atletic Team Taverna 52’18” e Luca Fabbri 54’20”.

Nel gentil sesso si è affermata Federica Moroni dell’Atletica Rimini Nord S. Arcangelo in 59’42” davanti a Filomena Feleppa del Golden Club Rimini 1h 09’45” e Pamela Guidotti dell’Atletica Marciatori Mugello in 1h 12’ 42”,

Nelle categoria hanno primeggiato Thomas Greco AM, Paolo Tontini SM 35, Andrea Pagliarani SM 40, Behrooz Zabihi SM 45, Federico Anderlini SM 50, Francesco Berardi Sm 55, Stefano Mazza SM 60, Maurizio Vitali SM 65+, Yulia Kuznetsova AF, Lotti Romina SF40, Anna Pierini SF50, Brunella Conti SF60+.

I prossimi appuntamenti con i Golden Events sono per domenica 21 dicembre con la 6^ Rimini Christmas Run e il 31 dicembre con l’attesissima 10^ Corrida di San Silvestro.