Sciopero nazionale dei servizi ambientali, possibili disagi a Rimini

Mercoledì 10 dicembre, Hera avvisa su possibili interruzioni nella raccolta rifiuti e negli altri servizi ambientali

A cura di Grazia Antonioli Redazione
03 dicembre 2025 10:53
Hera informa che mercoledì 10 dicembre, in tutto il territorio servito dalla multiutility, potrebbero verificarsi disagi nello svolgimento dei servizi ambientali in seguito a uno sciopero nazionale di categoria proclamato dalle organizzazioni sindacali per l’intero turno di lavoro.

Hera ricorda che saranno garantite le prestazioni minime, assicurate per legge, e che al termine dello sciopero i servizi torneranno alla normale operatività.

