Sciopero nazionale dei servizi ambientali: possibili disagi
Hera informa che il 10 dicembre i servizi potrebbero subire rallentamenti, garantite le prestazioni minime
A cura di Redazione
09 dicembre 2025 11:53
Hera ricorda che domani, 10 dicembre, in tutto il territorio servito dalla multiutiity, potrebbero verificarsi disagi nello svolgimento dei servizi ambientali in seguito a uno sciopero nazionale di categoria proclamato dalle organizzazioni sindacali per l’intero turno di lavoro.
Saranno garantite le prestazioni minime, assicurate per legge. Al termine dello sciopero i servizi torneranno alla normale operatività.