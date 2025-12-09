Altarimini

Sciopero nazionale dei servizi ambientali: possibili disagi

Hera informa che il 10 dicembre i servizi potrebbero subire rallentamenti, garantite le prestazioni minime

09 dicembre 2025 11:53
Sciopero nazionale dei servizi ambientali: possibili disagi - Raccolta rifiuti FOTO DI REPERTORIO
Hera ricorda che domani, 10 dicembre, in tutto il territorio servito dalla multiutiity, potrebbero verificarsi disagi nello svolgimento dei servizi ambientali in seguito a uno sciopero nazionale di categoria proclamato dalle organizzazioni sindacali per l’intero turno di lavoro.

Saranno garantite le prestazioni minime, assicurate per legge. Al termine dello sciopero i servizi torneranno alla normale operatività.

