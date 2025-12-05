Sciopero nazionale venerdì 12 dicembre: possibili disagi nei servizi Hera

Saranno garantiti i servizi minimi e i pronto interventi, mentre l’operatività ordinaria riprenderà al termine dello sciopero

Il Gruppo Hera informa che, in seguito a uno sciopero generale nazionale proclamato per l’intera giornata di venerdì 12 dicembre, potrebbero verificarsi disagi nello svolgimento dei servizi gestiti, fatta eccezione per i servizi ambientali.

La multiutility ricorda che saranno garantite le prestazioni minime, assicurate per legge, e che al termine dello sciopero i servizi torneranno alla normale operatività.