Sciopero per Gaza, primi disagi sui treni regionali in regione
Cancellati alcuni collegamenti sulle linee Porretta–Pianoro, Marzabotto–Pianoro, Rimini–Bologna, Bologna–Piacenza e Bologna–Vignola
Primi disagi sulla circolazione ferroviaria regionale, nel bolognese, a seguito della mobilitazione indetta dai sindacati per protestare contro la situazione a Gaza. Secondo quanto riportato sul canale Telegram di Trenitalia Tper e ripreso da Ansa risultano cancellati per sciopero il treno 17670/17671 da Porretta per Pianoro; il treno 17668/17669 da Marzabotto per Pianoro; il treno 17750/17751 da Pianoro a Marzabotto; il treno 1766/17667 da Porretta per Pianoro; il treno 3910 da Ancona per Piacenza per quanto riguarda la tratta da Rimini a Bologna; il treno 3906 da Ancona per Piacenza per quanto riguarda la tratta Bologna-Piacenza; il treno 90011 da Bologna per Vignola nel tratto da Casalecchio Garibaldi a Vignola e il treno 90010 da Vignola per Bologna nello stesso tratto.