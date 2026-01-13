Sciroppo di Teatro: da Rimini a Novafeltria spettacoli per famiglie a 3 euro

Al via la quinta edizione tra conferme e novità

Sciroppo di Teatro festeggia la quinta edizione e rafforza il legame con il territorio riminese. Il progetto di welfare culturale promosso da Ater Fondazione torna da gennaio ad aprile 2026 con una formula rinnovata: nasce il Family&Friends Pass, che permette a gruppi fino a sei persone di assistere a uno spettacolo al costo di 3 euro a testa.

Anche la provincia di Rimini è protagonista del cartellone regionale, che conta oltre 90 spettacoli per bambini dai 3 agli 11 anni. Nel Riminese sono coinvolti i teatri e i Comuni di Rimini, Cattolica, Morciano di Romagna, Santarcangelo di Romagna e Novafeltria. Le prime date sono fissate per domenica 11 gennaio a Morciano di Romagna con Storia di Pinocchio e a Santarcangelo con Sciopero, seguite il 18 gennaio dall’appuntamento di Novafeltria con Monkeybiz.

Nato come risposta all’isolamento post-pandemia, Sciroppo di Teatro® coinvolge oggi oltre 260 pediatri e 43 centri per le famiglie in tutta l’Emilia-Romagna, che “prescrivono” il teatro come esperienza di benessere condiviso. «Portare le famiglie a teatro significa investire nel futuro delle nostre comunità», hanno sottolineato gli assessori regionali Allegni, Conti e Fabi.

Il programma completo è disponibile sul sito di Ater Fondazione.