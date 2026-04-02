Scontro frontale ad Acquaviva, due feriti: grave una 76enne

L'episodio è avvenuto in mattinata nei pressi di un distributore di carburante

Incidente fra due auto con targa sammarinese questa mattina, 2 aprile, intorno alle 10 ad Acquaviva, lungo Strada Moricce, nei pressi del distributore di carburante. Secondo una prima ricostruzione, una Toyota Rav4 che procedeva in salita avrebbe affrontato una curva a destra invadendo la corsia opposta, andando a scontrarsi frontalmente con una Suzuki Swift che scendeva nel senso di marcia contrario.

Ad avere la peggio è stata la conducente della Suzuki, una donna di 76 anni: rimasta incastrata nell’abitacolo, è stata estratta dalla Squadra antincendio della Polizia Civile con l’ausilio di cesoie e divaricatore. Trasportata in codice rosso all’Ospedale di Stato e ricoverata in prognosi riservata, è stato poi disposto il trasferimento all’ospedale di Cesena. Ferito anche il giovane alla guida della Toyota, un 19enne, accompagnato in ospedale per accertamenti.

Sono in corso ulteriori verifiche per chiarire l’esatta dinamica del sinistro. Sul posto gli agenti della Polizia Civile per i rilievi e la Squadra antincendio per la messa in sicurezza dei veicoli e della carreggiata.