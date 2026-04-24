Scontro frontale sulla Statale 16: due auto volano nella scarpata, sei feriti

Pauroso incidente vicino alla pista di go kart, nessuno grave

Incidente stradale nella serata di venerdì 24 aprile, intorno alle 18.45, lungo la Statale 16, all’altezza della pista di go kart. Due auto si sono scontrate frontalmente per cause in corso di accertamento, finendo poi entrambe nella scarpata lato mare.

Secondo una prima ricostruzione, uno dei veicoli avrebbe invaso la corsia opposta, provocando un impatto violento con l’altra vettura. A seguito dell’urto, entrambe le auto sono uscite di strada, terminando nel fosso.

Immediato l’intervento dei soccorsi: sul posto sono giunte quattro ambulanze, un mezzo medicalizzato e l’elisoccorso. Presenti anche gli agenti della polizia municipale, impegnati a ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente.

Dopo aver valutato le condizioni dei feriti, i sanitari hanno deciso di non utilizzare l’elicottero: tutti i coinvolti sono stati trasportati negli ospedali di Rimini e Riccione. In totale si contano sei feriti, fortunatamente non in gravi condizioni.

Alla guida delle due auto c’erano due donne. Una di loro avrebbe riferito un improvviso blocco dello sterzo, che avrebbe causato l’invasione della corsia opposta e il successivo impatto. Le indagini sono in corso per chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto.