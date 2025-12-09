Altarimini

Scontro frontale tra auto e autobus in Friuli-Venezia Giulia: morto un automobilista, feriti alcuni studenti

Le cause dello schianto sono al vaglio degli inquirenti

A cura di Glauco Valentini Redazione
09 dicembre 2025 11:53
Scontro frontale tra auto e autobus in Friuli-Venezia Giulia: morto un automobilista, feriti alcuni studenti -
Nazionale
Condividi

Un grave incidente si è verificato intorno alle 7 del mattino nei pressi di Maniago, in provincia di Pordenone. Un’automobile e un autobus di linea si sono scontrati frontalmente: nell’urto ha perso la vita il conducente dell’auto. A bordo del bus si trovavano alcuni studenti, che hanno riportato ferite lievi. Molto più serie le condizioni dell’autista del pullman, rimasto incastrato nell’abitacolo: i vigili del fuoco hanno lavorato per due ore per estrarlo dalle lamiere. Il conducente è stato poi trasferito in ospedale in gravi condizioni. Le cause dello schianto sono al vaglio degli inquirenti.

Continua a leggere su altarimini.it

Le migliori notizie, ogni giorno, via e-mail

Segui Altarimini