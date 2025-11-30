Scontro nel Cosentino: due ventenni perdono la vita e quattro persone ferite

L’impatto è avvenuto all’alba a un incrocio lungo la Statale 106 Jonica

Un tragico incidente stradale si è verificato prima dell’alba lungo la Statale 106 Jonica, nel territorio del Cosentino. Due automobili si sono scontrate violentemente in prossimità di un incrocio, causando la morte di due giovani ventenni e il ferimento di altre quattro persone, due delle quali in condizioni gravi.

Ad avere la peggio sono stati gli occupanti di una Fiat Panda, sulla quale viaggiavano quattro ragazzi di età compresa tra i 16 e i 20 anni, tutti originari di Cassano allo Ionio. L’impatto non ha lasciato scampo a due di loro, mentre gli altri passeggeri sono stati soccorsi e trasferiti in ospedale.

Le persone a bordo dell’altra vettura coinvolta, invece, non avrebbero riportato ferite gravi. Sul posto sono intervenuti i soccorsi sanitari, le forze dell’ordine e i vigili del fuoco, impegnati nelle operazioni di assistenza e nella ricostruzione della dinamica dell’incidente.

Le indagini sono in corso per chiarire le cause esatte dello scontro.