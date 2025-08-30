Scontro sulla Santarcangiolese, auto con bimba a bordo si schianta contro i cartelli stradali

L'incidente ha coinvolto due vetture, non risultano feriti gravi

Incidente stradale questo pomeriggio (sabato 30 agosto) sulla Santarcangiolese, a San Michele, nel comune di Poggio Torriana. Lo scontro ha coinvolto una Renault Clio, con a bordo una 30enne e una bambina, che viaggiava in direzione monte, e una Bmw di targa straniera, guidata da un 50enne di nazionalità straniera.

Non risultano feriti gravi: sul posto è intervenuto il personale medico della Croce Azzurra di Riccione, seguito poi dalla Polizia Locale. Dopo lo scontro, la Clio è andata a sbattere contro i cartelli stradali e ha perso una ruota. Dai primi riscontri, a causare l'incidente sarebbe stato l'aquaplaning, conseguenza di un forte rovescio a carattere temporalesco. Ciò avviene quando la quantità d'acqua sull'asfalto provoca un "galleggiamento" della vettura, la perdita di aderenza e quindi di controllo della stessa.