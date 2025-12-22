Scontro tra barche sul Nilo, muore una turista italiana

L’incidente nella zona di Luxor. La vittima è Denise Ruggeri, 47 anni: viaggiava con il marito. A bordo della nave anche altri connazionali

Una turista italiana ha perso la vita in seguito a uno scontro tra due imbarcazioni avvenuto sul Nilo, nella zona di Luxor, in Egitto. La vittima è Denise Ruggeri, 47 anni, originaria dell’Aquila, che si trovava in viaggio insieme al marito.

Secondo le prime ricostruzioni, la donna era a bordo della nave da crociera Royal Beau Rivage quando si è verificata la collisione con un’altra imbarcazione. A causa dell’urto, la 47enne sarebbe caduta all’interno della cabina, riportando gravi ferite. Fatale una lesione al polmone, che non le ha lasciato scampo.

Sulla nave erano presenti anche altri turisti italiani, che non avrebbero riportato conseguenze. Le autorità locali hanno avviato accertamenti per chiarire la dinamica dell’incidente e le eventuali responsabilità.

La Farnesina segue il caso ed è in contatto con le autorità egiziane per fornire assistenza ai familiari della vittima.