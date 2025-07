Scontro tra moto sulla Superstrada di San Marino: elisoccorso in azione

Tamponamento all’incrocio con via La Pastora a Cerasolo: un centauro finisce sotto la moto. Traffico rallentato, sul posto ambulanze, vigili del fuoco e polizia locale

Incidente stradale questa mattina intorno alle ore 8 lungo la Superstrada di San Marino, all’altezza dell’incrocio con via La Pastora, in direzione del confine. Coinvolte due motociclette che si trovavano ferme al semaforo: una delle due stava per effettuare un'inversione a U quando è stata tamponata da uno scooter sopraggiunto da dietro.

A seguito dell’impatto, uno dei motociclisti è rimasto incastrato sotto la moto. Sul posto sono intervenuti tempestivamente due ambulanze, i vigili del fuoco e l’elisoccorso, che è atterrato direttamente sulla consolare in direzione Rimini.

Il traffico ha subito rallentamenti e parziali blocchi. La polizia locale è intervenuta per i rilievi e la gestione della viabilità. Le condizioni dei feriti non sono ancora note.