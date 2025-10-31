Scontro violento: padre e figlio in bici investiti da un'auto

Bimbo di 7 anni e il papà sbalzati sul parabrezza

Incidente nella prima serata di venerdì 31 ottobre, intorno alle 19, in via Mario Damerini, la nuova strada che collega via Ugo Bassi allo stadio. Una Toyota Yaris con targa sammarinese, a bordo una coppia di coniugi, ha investito una bicicletta condotta da un 40enne, sul cui seggiolino posteriore sedeva il figlio di 7 anni.

Secondo una prima ricostruzione, il padre, proveniente da via Luzzati, si stava immettendo su via Damerini quando, durante l’attraversamento, è sopraggiunta l’auto in direzione mare–monte. L’impatto è stato violento: la bicicletta è stata colpita in pieno e i due sono stati sbalzati sul parabrezza, che si è infranto, finendo poi rovinosamente sull’asfalto.

Sul posto sono intervenute due ambulanze e l’automedica. La polizia locale ha chiuso temporaneamente la strada per consentire i rilievi e ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

Padre e figlio sono stati trasportati d’urgenza all’ospedale “Infermi” di Rimini, entrambi in codice rosso.