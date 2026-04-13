"Sconvolti e vicini alla famiglia": la lettera dell'hotel di Pennabilli dopo la morte di Matteo

Sono tre gli indagati. La struttura alberghiera devastata dal dolore

"Siamo profondamente sconvolti e addolorati per quanto accaduto a Matteo". Con queste parole, lo staff dell’hotel Duca del Montefeltro di Pennabilli ha voluto esprimere il proprio dolore in una lettera inviata subito dopo l’incidente avvenuto il giorno di Pasqua.

Come riporta Il Resto del Carlino, nel messaggio, la struttura ha anche chiesto scusa alla famiglia di Matteo Brandimarti, il ragazzo di 12 anni coinvolto nella tragedia mentre si trovava in vacanza in albergo insieme ai genitori e agli zii.

La Procura di Rimini ha aperto un’indagine per chiarire le responsabilità. Sono stati iscritti nel registro degli indagati il legale rappresentante della società che gestisce l’hotel, il direttore della struttura e il responsabile della manutenzione e della sicurezza.