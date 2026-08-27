Scooter travolto da un furgone: risarcimento di oltre 89mila euro

Lo schianto era avvenuto il 6 settembre 2021 in via Chiabrera

Era fermo all’incrocio quando un furgone ha svoltato a sinistra invadendo la sua traiettoria e travolgendolo. Per le gravi conseguenze dell’incidente, un 63enne riminese ha ottenuto dal Tribunale un risarcimento di oltre 89mila euro, al netto degli acconti già versati.

Lo schianto era avvenuto il 6 settembre 2021 in via Chiabrera, all’incrocio con via Carlo Porta. Il motociclista, in sella a un Honda SH 150, è stato colpito frontalmente da un Nissan che procedeva in senso opposto e stava effettuando una svolta a sinistra.

Il Tribunale ha attribuito l’intera responsabilità al conducente del furgone, escludendo colpe da parte del motociclista. Al 63enne sono state riconosciute lesioni con un’invalidità permanente del 19-20%, oltre a conseguenze psicologiche legate all’incidente.

Il danno complessivo è stato quantificato in circa 89mila euro, di cui 75.600 euro per danno non patrimoniale e circa 13.300 euro per danni patrimoniali. La somma dovrà essere corrisposta dal conducente e dalla compagnia assicurativa in solido, tenendo conto dei quasi 37mila euro già versati come acconto.