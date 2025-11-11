Scopri il Meteo del 12 novembre 2025 e dei prossimi giorni a Rimini | Aggiornamenti essenziali

Che tempo farà domani 12 novembre 2025 a Rimini? Previsioni meteorologiche aggiornate con informazioni su temperatura, condizioni atmosferiche, vento, umidità e possibilità di pioggia.

Le previsioni meteo di Rimini per domani promettono una giornata interessante, con condizioni atmosferiche che variano nel corso delle ore. Scopriamo insieme cosa ci riserva il tempo per il 12 novembre 2025.

Previsioni dettagliate per la giornata

Notte: La notte inizia serena a Rimini, con un cielo limpido e una temperatura di circa 10.02°C. L'umidità si attesta al 71%, mentre il vento soffia leggermente da ovest-sudovest a una velocità di 1.58 m/s. La pressione atmosferica è stabile a 1022 hPa.

Prima mattina: Nelle prime ore del mattino, il cielo comincia a coprirsi con qualche nube sparsa. La temperatura sale a 11.71°C, con un'umidità del 74%. Il vento si calma leggermente, con una velocità di 1.46 m/s. Non sono previste precipitazioni.

Mattina: Le condizioni meteo migliorano nella mattinata, con poche nuvole all'orizzonte. La temperatura si mantiene intorno agli 11.38°C, mentre l'umidità aumenta al 77%. Il vento è quasi assente, soffiando a soli 1.24 m/s da ovest. La pressione sale leggermente a 1023 hPa.

Mezza mattinata: Con l'arrivo della mezza mattinata, il cielo torna ad essere sereno. La temperatura raggiunge i 14.43°C, e l'umidità scende al 66%. La brezza è minima, provenendo da nord a una velocità di 0.81 m/s. La visibilità è eccellente, con 10 km di campo visivo.

Mezzogiorno: A mezzogiorno il sole splende alto nel cielo, con una temperatura di 16.04°C e un'umidità pari al 63%. Il vento soffia da nord-est a 2.55 m/s, contribuendo a rendere l'aria piacevolmente fresca. La pressione si stabilizza a 1023 hPa.

Primo pomeriggio: Nel primo pomeriggio, il cielo si riempie di nubi sparse, ma senza minaccia di pioggia. La temperatura scende leggermente a 14.99°C, e l'umidità sale al 70%. Il vento proviene da est a 0.99 m/s, mantenendo una pressione costante a 1023 hPa.

Tardo pomeriggio: Il tardo pomeriggio vede un leggero aumento delle nuvole, ma con condizioni prevalentemente asciutte. La temperatura scende a 13.52°C, con un'umidità del 78%. Il vento soffia da sud a 1.61 m/s, senza variazioni significative di pressione.

Sera: La sera porta con sé poche nuvole e una temperatura di 13.03°C. L'umidità rimane al 78%, mentre il vento soffia da sud-ovest a 1.52 m/s. La visibilità resta ottima, e non ci sono precipitazioni in vista.

Riepilogo della giornata

La giornata di domani a Rimini sarà caratterizzata da condizioni prevalentemente serene, con qualche nube sparsa soprattutto in prima mattina e primo pomeriggio. Le temperature oscilleranno tra i 10°C e i 16°C, offrendo un clima mite e piacevole. Il vento sarà generalmente debole, variando leggermente di direzione nel corso della giornata. In sintesi, si prevede una giornata ideale per attività all'aperto, con un clima stabile e senza precipitazioni.