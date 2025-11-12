Scopri il Meteo del 13 novembre 2025 e dei prossimi giorni a Rimini | Aggiornamenti essenziali

Che tempo farà domani 13 novembre 2025 a Rimini? Previsioni meteorologiche aggiornate con informazioni su temperatura, condizioni atmosferiche, vento, umidità e possibilità di pioggia.

Le previsioni meteo per Rimini del 13 novembre 2025 promettono una giornata interessante sotto diversi aspetti climatici. La città romagnola, nota per le sue spiagge e la vivace vita notturna, si prepara ad affrontare una serie di condizioni meteorologiche variegate che accompagneranno gli abitanti e i visitatori lungo l'arco della giornata. Scopriamo insieme cosa ci attende.

Previsioni dettagliate per fascia oraria

Notte: La notte a Rimini sarà caratterizzata da un cielo con poche nuvole e una temperatura di circa 8,29°C. L'umidità si attesterà attorno al 74%, mentre il vento soffierà leggero da sud-ovest con una velocità di 1,52 m/s. Un'atmosfera tranquilla, ideale per una passeggiata serale.

Prima mattina: Con l'arrivo delle prime ore del mattino, il cielo diventerà sereno e la temperatura salirà a 12,61°C. L'umidità aumenterà leggermente al 77%, mentre il vento diminuirà la sua intensità a 1,27 m/s. Perfetto per chi ama iniziare la giornata con un po' di esercizio all'aperto.

Mattina: La mattina proseguirà con un cielo sereno e una temperatura di 12,27°C. L'umidità raggiungerà l'80%, mentre il vento si manterrà calmo a 1,59 m/s. Un ottimo momento per godersi il sole in tranquillità.

Mezza mattinata: A metà mattinata, il sole continuerà a splendere su un cielo sereno, con la temperatura che salirà fino a 15,79°C. L'umidità scenderà al 65%, e il vento sarà quasi inesistente con una velocità di 0,16 m/s. Ideale per una colazione all'aperto.

Mezzogiorno: A mezzogiorno, il clima rimarrà stabile con un cielo sereno e una temperatura di 17,22°C. L'umidità sarà al 62%, mentre il vento si farà leggermente sentire a 2,8 m/s provenendo da nord-est. Un'occasione perfetta per pranzare in riva al mare.

Primo pomeriggio: Nel primo pomeriggio, si noterà la presenza di poche nuvole, con una temperatura in diminuzione a 15,11°C. L'umidità salirà al 75%, con un vento leggero di 2,65 m/s. Un momento ideale per un po' di relax.

Tardo pomeriggio: Verso il tardo pomeriggio, le condizioni rimarranno stabili con poche nuvole e una temperatura di 14,01°C. L'umidità sarà all'81%, e il vento si manterrà a 1,39 m/s. Un ottimo clima per una passeggiata pre-serale.

Sera: La sera porterà con sé nubi sparse e una temperatura di 13,7°C. L'umidità si attesterà al 79%, con un vento di 1,52 m/s proveniente da sud-ovest. Una serata perfetta per un'uscita tranquilla.

Riepilogo della giornata

La giornata del 13 novembre 2025 a Rimini sarà caratterizzata da condizioni meteorologiche prevalentemente serene, con temperature che oscilleranno tra un minimo di 8,29°C e un massimo di 17,22°C. La presenza di poche nuvole e nubi sparse non disturberà il prevalente cielo sereno. Il vento sarà generalmente leggero, garantendo una giornata piacevole per tutte le attività all'aperto. In sintesi, un clima ideale per godersi le bellezze di Rimini in ogni momento della giornata.