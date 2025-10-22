Scopri il Meteo del 23 ottobre 2025 e dei prossimi giorni a Rimini | Aggiornamenti essenziali

Che tempo farà domani 23 ottobre 2025 a Rimini? Previsioni meteorologiche aggiornate con informazioni su temperatura, condizioni atmosferiche, vento, umidità e possibilità di pioggia.

Rimini, la perla dell'Adriatico, si prepara ad affrontare una giornata meteorologica interessante e variegata. Le previsioni per domani promettono una serie di condizioni atmosferiche che potrebbero cambiare nel corso delle ore. Dalle nuvole fitte della notte fino al sereno della sera, passando per la pioggia leggera del pomeriggio, sarà una giornata da tenere d'occhio. Scopriamo insieme i dettagli delle previsioni per il 23 ottobre 2025.

Previsioni dettagliate ogni tre ore

Notte: La giornata inizia sotto un cielo coperto, con una temperatura di 14.6°C. L'umidità è piuttosto elevata, attestandosi all'86%, mentre il vento soffia da sud-est a 2.7 m/s con raffiche fino a 3.67 m/s.

Prima mattina: Le nuvole iniziano a diradarsi leggermente, mostrando una condizione di nubi sparse. La temperatura sale a 16.45°C, accompagnata da un vento più sostenuto da sud-sudovest a 3.59 m/s e raffiche fino a 5 m/s.

Mattina: Le nuvole tornano a farsi più presenti, coprendo il 77% del cielo. La temperatura continua a salire, raggiungendo i 17.08°C. Il vento proviene da sud a 4.25 m/s, con raffiche che possono arrivare a 7.56 m/s.

Mezza mattinata: Il cielo torna ad essere coperto al 100%, mentre la temperatura aumenta sensibilmente, toccando i 20.57°C. Il vento, ora da sud-ovest, si intensifica a 5.38 m/s, con raffiche di 10.25 m/s.

Mezzogiorno: Rimini resta sotto un cielo completamente coperto, con la temperatura che si mantiene stabile a 20.6°C. Il vento da sud è decisamente più forte, raggiungendo una velocità di 8.52 m/s e raffiche di 14.08 m/s.

Primo pomeriggio: Arriva la pioggia leggera, che porta 1.96 mm di precipitazioni. La temperatura scende lievemente a 19.64°C, mentre il vento da sud-ovest soffia a 8.76 m/s con raffiche fino a 17.5 m/s.

Tardo pomeriggio: La pioggia continua, con ulteriori 1.49 mm di precipitazioni. La temperatura sale leggermente a 20.17°C. Il vento, ora da sud-ovest, aumenta la sua velocità a 9.09 m/s, con raffiche di 16.68 m/s.

Sera: Le condizioni meteorologiche cambiano radicalmente. Il cielo diventa sereno, la temperatura scende a 17.09°C e il vento cambia direzione, soffiando da ovest a 12.18 m/s con raffiche fino a 18.66 m/s.

Riepilogo delle previsioni del giorno

La giornata del 23 ottobre 2025 a Rimini sarà caratterizzata da una notevole variabilità meteorologica. Inizierà con un cielo coperto durante la notte e la prima mattina, seguito da nubi sparse e un lieve aumento delle temperature fino alla tarda mattinata. A mezzogiorno e nel primo pomeriggio, il cielo tornerà ad essere completamente coperto e farà la sua comparsa una pioggia leggera che persisterà fino al tardo pomeriggio. La sera, tuttavia, porterà un netto miglioramento con un cielo sereno e una diminuzione delle temperature. Nel complesso, sarà una giornata che richiederà attenzione, soprattutto per chi ha intenzione di trascorrere del tempo all'aperto.