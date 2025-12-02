Scopri il Meteo del 3 dicembre 2025 e dei prossimi giorni a Rimini | Aggiornamenti essenziali

Che tempo farà domani 3 dicembre 2025 a Rimini? Previsioni meteorologiche aggiornate con informazioni su temperatura, condizioni atmosferiche, vento, umidità e possibilità di pioggia.

Il clima di Rimini, sempre così affascinante e imprevedibile, ci riserva per domani una giornata che si preannuncia piuttosto interessante. Le variazioni meteorologiche saranno all'ordine del giorno, con un mix di temperature fresche e cieli nuvolosi. Curiosi di scoprire i dettagli ora per ora? Continuate a leggere per avere un quadro completo delle previsioni meteorologiche per la giornata di domani.

Previsioni Meteo Dettagliate

Notte: La giornata inizia con una temperatura di 4.38°C accompagnata da un'umidità dell'85%. Il cielo sarà caratterizzato da nubi sparse e il vento soffierà da ovest a 2.49 m/s. La percezione termica sarà leggermente più bassa, intorno ai 2.17°C.

Prima mattina: Nelle prime ore del mattino, la temperatura salirà a 9.06°C, ma il cielo diventerà coperto. L'umidità resterà alta, all'86%, e il vento si manterrà leggero a 2.24 m/s.

Mattina: La situazione non cambia molto rispetto alla prima mattina, con una temperatura leggermente più bassa a 8.81°C. Il cielo resterà coperto e l'umidità si manterrà costante. Il vento diminuirà ulteriormente, raggiungendo una velocità di 1.76 m/s.

Mezza mattinata: Con l'arrivo della mezza mattinata, la temperatura salirà a 10.31°C. Il cielo si aprirà un po', mostrando nubi sparse. L'umidità scenderà al 79% e il vento soffierà leggermente da nord-ovest a 1.24 m/s.

Mezzogiorno: A mezzogiorno, la temperatura raggiungerà il picco della giornata a 11.9°C. Il cielo sarà parzialmente nuvoloso, con nubi sparse, e l'umidità scenderà ulteriormente al 73%. Il vento sarà quasi impercettibile, soffierà da nord a 1.42 m/s.

Primo pomeriggio: Nel primo pomeriggio, la temperatura scenderà leggermente a 10.87°C con un cielo nuovamente coperto. L'umidità risalirà all'82% e il vento sarà leggero, proveniente da nord-est a 1.31 m/s.

Tardo pomeriggio: Verso la fine del pomeriggio, la temperatura sarà di 9.91°C, con cieli ancora coperti. L'umidità raggiungerà l'87% e il vento sarà quasi assente, a una velocità di 0.87 m/s.

Sera: Chiudiamo la giornata con una temperatura di 9.24°C e cieli coperti. L'umidità sarà al 90% e il vento soffierà leggermente da ovest a 2.32 m/s. La percezione termica sarà attorno agli 8.05°C.

Conclusione delle Previsioni

La giornata di domani a Rimini sarà caratterizzata da cieli prevalentemente nuvolosi e temperature fresche, oscillanti tra i 4.38°C e gli 11.9°C. L'umidità resterà alta per tutta la giornata, con un vento generalmente debole. Non sono previste precipitazioni, quindi potrete pianificare le vostre attività all'aperto senza preoccupazioni. In sintesi, ci attende una giornata tipicamente invernale, con nuvole e frescura a farla da padrone.