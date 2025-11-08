Scopri il Meteo del 9 novembre 2025 e dei prossimi giorni a Rimini | Aggiornamenti essenziali

Che tempo farà domani 9 novembre 2025 a Rimini? Previsioni meteorologiche aggiornate con informazioni su temperatura, condizioni atmosferiche, vento, umidità e possibilità di pioggia.

Preparatevi a pianificare la vostra giornata a Rimini con attenzione, perché il meteo di domani promette di essere interessante. Con una varietà di condizioni atmosferiche che si alterneranno nel corso delle ore, è importante essere informati su cosa aspettarsi. Continuate a leggere per scoprire tutti i dettagli delle previsioni meteo per il 9 novembre 2025, ora per ora.

Previsioni orarie dettagliate per il 9 novembre 2025

Notte: La giornata inizia con un cielo completamente sereno. Le temperature scenderanno intorno ai 7.12°C, accompagnate da un leggero vento da ovest a 2.46 m/s. L'umidità sarà intorno all'80%, creando una sensazione di freschezza con una temperatura percepita di 5.44°C.

Prima mattina: Ancora cielo sereno nella prima mattina, con un leggero aumento delle temperature a 9.69°C. Il vento si manterrà moderato, proveniente da ovest con una velocità di 2.66 m/s, mentre l'umidità salirà leggermente all'81%.

Mattina: Con l'arrivo del giorno, il cielo rimarrà prevalentemente sereno, anche se inizieranno a comparire alcune nuvole. Le temperature scenderanno leggermente a 9.08°C, con una sensazione di 7.43°C a causa del vento da ovest a 2.96 m/s.

Mezza mattinata: Il cielo diventerà coperto, con le nuvole che copriranno il 93% del cielo. Le temperature saliranno a 11.87°C, mantenendo comunque un clima umido con un'umidità del 72%. Il vento si placherà leggermente, soffiando a 2.79 m/s da nord-ovest.

Mezzogiorno: Il cielo continuerà ad essere coperto, con le temperature che raggiungeranno il massimo di 13.15°C. L'umidità si attesterà al 69%, mentre i venti da nord-ovest aumenteranno leggermente a 3.54 m/s.

Primo pomeriggio: Nel pomeriggio, le condizioni rimarranno simili, con cielo coperto e temperature leggermente in calo a 13.04°C. Il vento soffierà a 2.6 m/s, continuando a mantenere un clima piacevole e stabile.

Tardo pomeriggio: Nella fascia del tardo pomeriggio, il cielo continuerà ad essere coperto, con temperature che scenderanno a 12.24°C. Il vento si calmerà ulteriormente a 2.06 m/s, mentre l'umidità aumenterà al 78%.

Sera: La giornata si concluderà con un cielo ancora coperto, ma senza precipitazioni. Le temperature si manterranno stabili intorno ai 12.58°C, con un vento leggermente più forte a 2.83 m/s da nord-ovest e un'umidità del 79%.

Riepilogo delle previsioni meteo per Rimini

La giornata del 9 novembre 2025 a Rimini sarà caratterizzata da una notevole alternanza di condizioni meteorologiche. Inizierà con un cielo sereno durante la notte e nelle prime ore del mattino, per poi diventare coperto nel corso della giornata. Le temperature oscilleranno tra i 7.12°C e i 13.15°C, con venti generalmente deboli e un'umidità variabile. In generale, si prospetta una giornata tranquilla, senza precipitazioni, ma con una copertura nuvolosa che persisterà nelle ore centrali e serali.