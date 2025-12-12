Scuola e imprese insieme: al via la collaborazione tra Confcommercio Rimini e Maestre Pie

Due studenti iniziano il loro PCTO negli uffici dell’associazione

Confcommercio della provincia di Rimini e l’Istituto scolastico Maestre Pie di Rimini hanno avviato una collaborazione per creare un ponte stabile tra formazione scolastica e realtà professionale, offrendo agli studenti nuove opportunità di crescita attraverso Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (PCTO) con attività sul campo. Il progetto prende avvio con il coinvolgimento di due studenti del Liceo delle Scienze Umane - indirizzo Economico Sociale, Angelica (classe V) e Lorenzo (classe IV), che hanno iniziato il proprio percorso di stage presso gli uffici della sede di Rimini di Confcommercio, sperimentando da vicino dinamiche, responsabilità e competenze del mondo del terziario.

“Questa collaborazione rappresenta un segnale importante di apertura e reciprocità tra scuola e imprese - afferma Giammaria Zanzini, presidente di Confcommercio della provincia di Rimini -. Crediamo fortemente nella necessità di accompagnare i giovani in un percorso che li aiuti a misurarsi con contesti reali e a prepararsi con consapevolezza alle sfide future. Le imprese del territorio hanno bisogno di competenze, entusiasmo e nuove energie: costruire questo dialogo fin dagli anni della scuola significa investire nel futuro della nostra comunità. La collaborazione con l’Istituto Maestre Pie mi rende orgoglioso e si inserisce nella visione comune di supportare i giovani in una crescita consapevole e concreta, rafforzando il legame tra innovazione, formazione e sviluppo del territorio”.

Soddisfazione anche da parte dell’Istituto Maestre Pie. Suor Mirella Ricci, dirigente scolastica, sottolinea:

“L’esperienza diretta è un elemento centrale della nostra proposta educativa. Crediamo in una scuola che non sia solo luogo di apprendimento teorico, ma ambiente di vita e di incontro con la realtà. Grazie alla collaborazione di Confcommercio della provincia di Rimini possiamo offrire ai nostri studenti una prospettiva concreta sul mondo del lavoro e un’occasione per valorizzare talenti e attitudini personali”.

Michela Mazza, referente PCTO dell’Istituto Maestre Pie, spiega l’importanza degli stage in azienda per i ragazzi: “Fare uno stage durante il triennio di una scuola superiore è importante per diverse ragioni, tutte utili per la crescita personale, scolastica e professionale dello studente. Lo stage permette di capire davvero com’è un certo lavoro: ritmi, attività quotidiane, responsabilità. Aiuta a rispondere alla domanda più difficile: “Questo è il percorso che voglio seguire dopo il diploma?”. A scuola si studiano concetti teorici, ma spesso è difficile immaginare come vengano applicati nel mondo del lavoro. Lo stage permette di vedere sul campo ciò che si è imparato, rendendo lo studio più concreto. Durante l’esperienza si sviluppano competenze trasversali molto richieste: comunicazione, problem solving, lavoro di squadra, responsabilità, gestione del tempo. Sono abilità decisive, spesso più delle conoscenze tecniche. Affrontare un contesto professionale aiuta inoltre a maturare: si impara a relazionarsi con adulti, rispettare regole e orari, diventare più autonomi. Avere uno stage nel proprio curriculum rappresenta un vantaggio concreto, perché dimostra iniziativa, impegno e un primo contatto con il mondo del lavoro. Uno stage può aprire la strada a collaborazioni future, possibilità di assunzione, progetti o lettere di referenza utili per università e lavoro.

Qualunque sia la strada scelta – università, ITS o inserimento professionale – conoscere in anticipo ciò che piace o non piace permette di scegliere con maggiore consapevolezza ed evitare passi falsi”.