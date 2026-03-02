Scuole di Riccione, prevenzione e controlli con le forze dell’ordine

Carabinieri e Polizia Locale negli istituti per garantire sicurezza e rispetto delle regole

Nei giorni scorsi i Carabinieri della Compagnia di Riccione, insieme alla Polizia Locale, hanno organizzato controlli mirati negli istituti Volta-Fellini e IAL di Riccione.

L’obiettivo è duplice: da una parte favorire il dialogo con gli studenti su temi attuali e delicati, dall’altra verificare il rispetto delle regole per prevenire comportamenti illeciti, come il porto di oggetti pericolosi, garantendo così un clima scolastico sereno.

Accanto ai controlli esterni è stata avviata anche un’attività informativa nelle classi. La Polizia Locale, con l’ausilio dell’unità cinofila, ha promosso momenti dimostrativi e di sensibilizzazione sui rischi legati alle droghe.

I Carabinieri hanno invece portato avanti il progetto sulla Cultura della Legalità, incontrando direttamente gli studenti per affrontare temi come bullismo, cyberbullismo, abuso di alcol e uso di stupefacenti.