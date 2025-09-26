Seconda tratta del Metromare, lavori al via tra qualche mese

La proposta dell'aggiudicatario subentrante è in fase di verifica

I lavori della seconda tratta del Metromare, che collegheranno la stazione di Rimini al quartiere fieristico di Rimini, prenderanno il via tra la tarda primavera e l'inizio dell'estate del 2026. Come riporta l'agenzia Dire, è quanto riferito dall'assessore Mattia Morolli, in sede di consiglio comunale, a Carlo Rufo Spina di Fratelli d'Italia. A dicembre 2024 Pmr ha fatto valere la risoluzione del contratto con l'aggiudicatario, il primo classificato alla gara, per gravi inadempienze e aumenti dei costi. Un mese dopo i lavori sono stati assegnati alla seconda classificata, ha consegnato il progetto definitivo per l'opera il 20 giugno. “La proposta è ora in fase di verifica - continua l'assessore -, e l'iter di autorizzazione è complesso, coinvolgendo vari soggetti tra cui Rfi, Anas, Arpae l'Autorità di bacino e Ansfisa”. Il cantiere, ha precisato Morolli, avrà una durata di oltre 2 anni, per circa 700 giorni lavorativi.