Semestre filtro a medicina, oggi il test del secondo appello

Le prove in 44 atenei, la graduatoria sarà pronta a gennaio

A cura di Glauco Valentini Redazione
10 dicembre 2025 12:04
Si terranno oggi in 44 atenei in tutta Italia le prove del secondo appello del cosiddetto semestre filtro per l'accesso alle facoltà di Medicina, Odontoiatria e Veterinaria. I concorrenti iscritti al secondo appello dell'esame di Biologia sono 39.093, 42.658 a Chimica e 46.868 a Fisica. Gli esiti saranno noti prima di Natale e a gennaio sarà pronta invece la graduatoria nazionale. La ministra dell'Università Anna Maria Bernini, dopo le polemiche seguite al primo appello, ha assicurato che la graduatoria sarà completamente riempita. I posti complessivi sono 24.026.

