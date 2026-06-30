Senza intermediari, con il sapore di una volta: aperto il nuovo mercato a km zero in viale Tiberio

Direttamente dal campo al cuore di Rimini

Inaugurato a Rimini il nuovo Mercato Campagna Amica in viale Tiberio 20, a pochi passi dal Ponte di Tiberio e dalla Piazza sull'Acqua. Un nuovo spazio dedicato alla vendita diretta dei prodotti agricoli locali, con l'obiettivo di valorizzare la filiera corta e offrire ai cittadini un punto di riferimento per la spesa a km zero.

Un debutto che ha superato ogni aspettativa. Sono state quasi 500 le persone che hanno partecipato, nel corso della mattinata di sabato, all’inaugurazione del nuovo Mercato Coperto di Campagna Amica di Rimini, in viale Tiberio 20. Cittadini, famiglie, turisti, rappresentanti delle istituzioni religiose, civili e militari e tanti curiosi hanno affollato gli spazi del mercato per conoscere le aziende agricole presenti, degustare i prodotti del territorio e vivere una giornata di festa all’insegna del cibo genuino, della filiera corta e dell’agricoltura locale.

Il nuovo mercato, ottantesimo a livello nazionale e nono a livello regionale, entra ufficialmente a far parte della rete di Campagna Amica, la più estesa rete europea di vendita diretta degli agricoltori, promossa da Coldiretti e dalla Fondazione Campagna Amica. Un modello che mette in relazione diretta produttori e consumatori, garantendo trasparenza, qualità, origine certa e giusto prezzo, eliminando i passaggi intermedi della filiera e valorizzando il lavoro delle imprese agricole italiane.

Ogni settimana i consumatori potranno acquistare direttamente dagli agricoltori ortofrutta di stagione, carne, formaggi, salumi, vino, miele, olio extravergine, pane, farine, pasta fresca, confetture, conserve e numerose altre eccellenze del territorio romagnolo, con la certezza di prodotti freschi, locali e di stagione.

Il Mercato Coperto di Campagna Amica Rimini sarà aperto ogni giovedì dalle 16.00 alle 19.30 e ogni sabato dalle 8.00 alle 13.30, diventando un appuntamento fisso per chi desidera fare una spesa consapevole, sostenere le aziende agricole del territorio e riscoprire il valore del cibo autentico.

Grande soddisfazione viene espressa dal presidente di Coldiretti Rimini, Guido Cardelli Masini Palazzi.

“La straordinaria partecipazione registrata fin dalla prima apertura dimostra che i cittadini desiderano un rapporto diretto con chi produce il loro cibo. Questo mercato non è soltanto un luogo dove fare la spesa, ma uno spazio di incontro, di fiducia e di comunità. Qui ogni prodotto racconta il lavoro delle nostre aziende agricole e contribuisce a sostenere un modello di sviluppo che tutela il territorio, la biodiversità e l’economia locale. Vedere quasi cinquecento persone partecipare all’inaugurazione è il segnale più bello che potessimo ricevere.”

Per il direttore di Coldiretti Rimini, Alessandro Corsini, il nuovo mercato rappresenta un investimento sul futuro dell’agricoltura provinciale.

“Con questa apertura mettiamo a disposizione della città una vera e propria casa dell’agricoltura riminese. È il risultato dell’impegno delle nostre imprese, molte delle quali guidate da giovani imprenditori che hanno scelto di investire nella qualità, nell’innovazione e nella sostenibilità. Il mercato offre ai consumatori la possibilità di conoscere chi produce il cibo che portano in tavola e allo stesso tempo garantisce alle aziende un giusto riconoscimento del proprio lavoro. È un progetto che crea valore economico, sociale e culturale per tutto il territorio.”

Il vicedirettore di Coldiretti Rimini, Giorgio Ricci, sottolinea invece il valore educativo e sociale dell’iniziativa.

“Il mercato sarà uno spazio vivo, aperto tutto l’anno. Non solo vendita diretta, ma anche incontri, iniziative dedicate alle scuole, momenti di educazione alimentare e occasioni per raccontare il mondo agricolo ai cittadini e ai tanti turisti che scelgono Rimini. Vogliamo che diventi un punto di riferimento stabile per tutta la comunità e una vetrina permanente delle eccellenze agroalimentari della nostra provincia.”

L’inaugurazione è stata accompagnata da degustazioni gratuite, assaggi dei prodotti delle aziende agricole presenti, buffet contadino e omaggi distribuiti ai partecipanti, contribuendo a creare un clima di grande partecipazione e condivisione ed evidenziando la notevole curiosità della cittadinanza per questa forma di vendita diretta.

L’appuntamento si rinnova già da questa settimana: il Mercato Coperto di Campagna Amica vi aspetta ogni giovedì dalle 16.00 alle 19.30 e ogni sabato dalle 8.00 alle 13.30 in viale Tiberio 20 a Rimini, con il meglio delle produzioni agricole del territorio direttamente dalle mani di chi le coltiva e le realizza ogni giorno.